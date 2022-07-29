(Hangi sayıyı harflerle yazabilmek için...) Kim Milyoner Olmak İster 29 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Hangi sayıyı harflerle yazabilmek için Türk alfabesindeki tüm sesli harfleri kullanmak gerekir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 29 TEMMUZ CUMA 50 BİN LİRALIK SORUSU

Hangi sayıyı harflerle yazabilmek için Türk alfabesindeki tüm sesli harfleri kullanmak gerekir?

A-) 67.334

B-) 22.415

C-) 68.912

D-) 56.918

Doğru Cevap : A şıkkı

Sayının yazılışı : 'A'ltm'ı'ş y'e'd'i' bin 'ü'ç yüz 'o't'u'z d'ö'rt