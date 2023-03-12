Hangi saatler arasında oy verilecek? Hangi saatlerde oy verilebilecek?

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçime hazırlanıyor. Seçim sürecine ilişkin detaylar netleşirken, seçimle ilgili en dikkat çeken konulardan birisi ise Hangi saatler arasında oy verilecek? Sorusu oldu. Peki, Hangi saatler arasında oy verilecek? Hangi saatlerde oy verilebilecek?