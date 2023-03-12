Hangi saatler arasında oy verilecek? Hangi saatlerde oy verilebilecek?
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Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçime hazırlanıyor. Seçim sürecine ilişkin detaylar netleşirken, seçimle ilgili en dikkat çeken konulardan birisi ise Hangi saatler arasında oy verilecek? Sorusu oldu. Peki, Hangi saatler arasında oy verilecek? Hangi saatlerde oy verilebilecek?
Hangi saatler arasında oy verilecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı. Kararın aynı gün 10 Mart'ta Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasıyla gözler Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) çevrildi. Peki, Hangi saatler arasında oy verilecek? Hangi saatlerde oy verilebilecek?
HANGİ SAATLER ARASINDA OY VERİLECEK?
Türkiye genelinde oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak. Saat 17.00 itibarıyla sırada bekleyenler varsa bu kişilerin sandık kurulu başkanınca sayılıp oy vermeleri sağlanacak.