Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hangi saatler arasında oy verilecek? Hangi saatlerde oy verilebilecek?

Gündem Haberleri

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçime hazırlanıyor. Seçim sürecine ilişkin detaylar netleşirken, seçimle ilgili en dikkat çeken konulardan birisi ise Hangi saatler arasında oy verilecek? Sorusu oldu. Peki, Hangi saatler arasında oy verilecek? Hangi saatlerde oy verilebilecek?

Vekil aday adayı olmak isteyen memurlar ne zamana kadar istifa edebilir? İşte 10 soruda seçimlere ilişkin tüm merak edilenlerVekil aday adayı olmak isteyen memurlar ne zamana kadar istifa edebilir? İşte 10 soruda seçimlere ilişkin tüm merak edilenler
Seçim gündemi ısınıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı Masa'ya zehir zemberek sözlerSeçim gündemi ısınıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı Masa'ya zehir zemberek sözler
Son Dakika! YSK, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere girecek 36 partinin listesini yayınladıSon Dakika! YSK, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere girecek 36 partinin listesini yayınladı

Hangi saatler arasında oy verilecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı. Kararın aynı gün 10 Mart'ta Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasıyla gözler Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) çevrildi. Peki, Hangi saatler arasında oy verilecek? Hangi saatlerde oy verilebilecek?

HANGİ SAATLER ARASINDA OY VERİLECEK?

Türkiye genelinde oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak. Saat 17.00 itibarıyla sırada bekleyenler varsa bu kişilerin sandık kurulu başkanınca sayılıp oy vermeleri sağlanacak.

Seçim Sonuçları

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title