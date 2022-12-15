Ankara'da bir PTT şubesinde güvenlik görevlisinin şefini öldürmesi gündemde yer alıyor. Vatandaşların kanını donduran olayın detayları ise merak edildi. Arama motorlarında ise Hangi PTT şubesinde cinayet işlendi? PTT şubesi cinayet olayı ne? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde.

Güvenlik görevlisinin şefini öldürmesi sosyal medyada gündeme düştü. Vatandaşları korkutan olay ise merak edildi. Arama motorlarında aratılanlar arasında ise Hangi PTT şubesinde cinayet işlendi? PTT şubesi cinayet olayı ne? soruları yer alıyor. İşte merak edilenler...

HANGİ PTT ŞUBESİNDE CİNAYET İŞLENDİ?

Ankara, Polatlı'da PTT güvenlik görevlisi Hurşit K. şefi olan Mehmet Koç'u öldürdü. Korkunç olay sabah saatleri 11.00 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki PTT Şubesi'nde oldu. Belirsiz bir nedenden tartışma yaşayan ikili kavga ederken güvenlik görevlisi, şefine tabanca ile ateş etti. Olay yerine polis ekipleri gelirken PTT kargo şefi ise Adli Tıp'a gönderildi. Güvenlik görevlisi gözaltına alındı.