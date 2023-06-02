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Hangi partinin kaç milletvekili var? Partilerin milletvekili sayısı!

Hangi partinin kaç milletvekili var? Partilerin milletvekili sayısı!

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Seçimlerin ardından TBMM'de yer alacak partilerin vekil sayıları belli oldu. Peki Hangi partinin kaç milletvekili var? İşte partilerin milletvekili sayıları...

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Hangi partinin kaç milletvekili var? Seçimlerin ardından TBMM'de yer alacak partilerin vekil sayıları belli oldu. Peki Hangi partinin kaç milletvekili var? İşte partilerin milletvekili sayıları haberimizde...

HANGİ PARTİNİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

  • Adalet ve Kalkınma Partisi: 260
  • Cumhuriyet Halk Partisi :130
  • Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi: 57
  • Milliyetçi Hareket Partisi: 50
  • İyi Parti: 44
  • Demokrasi ve Atılım Partisi: 15
  • Saadet Partisi: 10
  • Gelecek Partisi: 10
  • Yeniden Refah Partisi: 5
  • Türkiye İşçi Partisi: 4
  • Demokrat Parti: 3
  • Emek Partisi: 2
  • Halkların Demokratik Partisi: 2
  • Demokratik Sol Parti: 1

TOPLAM: 593

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