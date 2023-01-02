Hangi partinin kaç milletvekili var? Partilerin milletvekili sayısı! Mecliste milletvekili dağılımı nasıl?
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Partilerin milletvekili sayısı kaç merak edilmekte. TBMM'de partilere göre milletvekili dağılımı sayısı merak ediliyor. Kanun ve Anayasa değişikliği için kritik öne sahip olan milletvekili sayıları alınan kararlarda büyük önem taşıyor. Peki, Hangi partinin kaç milletvekili var? Partilerin milletvekili sayısı! Mecliste milletvekili dağılımı!
Partilerin milletvekili sayıları! TBMM'de partilere göre milletvekili dağılımı sayısı merak ediliyor. Kanun ve Anayasa değişikliği için kritik öne sahip olan milletvekili sayıları alınan kararlarda büyük önem taşıyor. Peki, Hangi partinin kaç milletvekili var? Partilerin milletvekili sayısı! Mecliste milletvekili dağılımı haberimizde...
HANGİ PARTİNİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?
- Adalet ve Kalkınma Partisi: 286 milletvekili
- Cumhuriyet Halk Partisi: 134 milletvekili
- Halkların Demokratik Partisi: 56 milletvekili
- Milliyetçi Hareket Partisi: 48 milletvekili
- İYİ Parti: 37 milletvekili
- Türkiye İşçi Partisi: 4 milletvekili
- Demokrat Parti: 2 milletvekili
- Memleket Partisi: 2 milletvekili
- Büyük Birlik Partisi: 1 milletvekili
- Demokrasi ve Atılım Partisi: 1 milletvekili
- Demokratik Bölgeler Partisi: 1 milletvekili
- Saadet Partisi: 1 milletvekili
- Yenilik Partisi: 1 milletvekili
- Zafer Partisi: 1 milletvekili
- Bağımsız Milletvekili: 4 milletvekili
TOPLAM: 579