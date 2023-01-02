Hangi partinin kaç milletvekili var? Partilerin milletvekili sayısı! Mecliste milletvekili dağılımı nasıl?

Partilerin milletvekili sayısı kaç merak edilmekte. TBMM'de partilere göre milletvekili dağılımı sayısı merak ediliyor. Kanun ve Anayasa değişikliği için kritik öne sahip olan milletvekili sayıları alınan kararlarda büyük önem taşıyor. Peki, Hangi partinin kaç milletvekili var? Partilerin milletvekili sayısı! Mecliste milletvekili dağılımı!