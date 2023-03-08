Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı ve sonrasında bazı partiler destek açıklaması yaptı. Destek açıklamaları sonrası merak edilen konulardan biri Kılıçdaroğlu'nu kaç parti destekliyor oldu. Peki, Hangi partiler 6'lı Masa'yı destekliyor? Muhalefeti, Kılıçdaroğlu'nu kaç parti destekliyor?

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Hangi partiler 6'lı Masa'yı destekliyor veMuhalefeti, Kılıçdaroğlu'nu kaç parti destekliyor

konusu 6'lı Masa'nın adayını açıklaması sonrası merak edildi. Peki, Hangi partiler 6'lı Masa'yı destekliyor? Muhalefeti, Kılıçdaroğlu'nu kaç parti destekliyor?

İşte detaylar….

6'LI MSAYI HANGİ PARTİLER DESTEKLİYOR?

TİP : Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, katıldığı canlı yayında "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyecek misiniz?" sorusuna yanıt verdi. Önce kurtuluşa sonra yeniden kuruluşa ihtiyaç olduğunu belirten Baş, "Geçen seçimde yaptığımız hataları yapmayalım. Ortak aday etrafında ilk turda bu işi bitirelim." diyerek Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini söyledi.





LDP : Liberal Demokrat Parti Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkladı.

TDP : Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin desteğini açıkladı. Sarıgül, "Bu geçiş dönemi için en uygun aday o masada Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

HDP : HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı çağrıda "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz." dedi. Henüz resmileşen destek açıklaması bulunmuyor.

MEMLEKET PARTİSİ: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, CHP'li kurmayların kendisine milletvekilliği adaylığı teklif edeceklerine ilişkin iddiaya "Dereyi görmeden paçaları sıvamam" yanıtını verdiği öğrenildi. Ancak İnce'nin tarafların anlaşması durumunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği öne sürüldü.

YENİDEN REFAH PARTİSİ : İttifak sinyali veren Fatih Erbakan, ''Şu anda içince bulunduğumuz durumda kendi başımıza seçimlere girip, adayımızı çıkaracağız. Siyasette 24 saat uzun bir zaman eğer prensiplerde anlaşabilirsek, bir ittifakta olmayız diye kesin bir çizgimiz yok. Şu an bir ittifakta anlaştığımız ve uzlaştığımız henüz yok.'' ifadelerini kullandı.