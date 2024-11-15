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Hangi parti asgari ücret ne kadar zam istiyor? Meclis'te 2025 asgari ücret senaryoları!

Hangi parti asgari ücret ne kadar zam istiyor? Meclis'te 2025 asgari ücret senaryoları!
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2025 Asgari ücret zammı ne zaman yapılacağı araştırılırken Meclis'te partilerin yeni asgari ücret önergeleri sunuldu. Hangi parti ne kadar asgari ücrete zam istiyor ve asgari ücret zammı ne kadar olacağı gündemde. CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, Gelecek Partisi ve DEM Parti'nin asgari ücret senaryoları haberimizde yer alıyor. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak ve yeni asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacağı merak ediliyor. TBMM'de 2025 asgari ücret ile ilgili zam önergeleri sunuldu. Vatandaşlar, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak karara odaklanmış durumda. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Detaylar haberimizdedir…

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret tespiti için masaya 4 farklı rakamın gelmesi bekleniyor. Son dönemde dillendirilen yüzde 25'lik zammın gerçekleşmesi halinde asgari ücret 21 bin 250 lira olacak. Orta Vadeli Program'da belirlenen yüzde 41,5'lik zam yapılması durumunda asgari ücret 24 bin 57 liraya çıkacak. OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 baz alınırsa ise rakam 19 bin 975 lira olacak. Bu durumda asgari ücret yine açlık sınırının altında kalacak. Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük yıl sonu enflasyon beklentisi oranında zam yapılması durumunda asgari ücret 24 bin 483 liraya çıkacak.

Hangi parti asgari ücret ne kadar zam istiyor? Meclis'te 2025 asgari ücret senaryoları!

HANGİ PARTİ ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM İSTİYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son açıklamasında "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanırken muhalefet kanadı da asgari ücret beklentilerine yönelik rakamları açıklamayı sürdürüyor.

Hangi parti asgari ücret ne kadar zam istiyor? Meclis'te 2025 asgari ücret senaryoları!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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