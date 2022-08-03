(Hangi Osmanlı padişahının doğum yeri Edirne'dir?) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100Bin TL'lik soru

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangi Osmanlı padişahının doğum yeri Edirne'dir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 3 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 100 BİN LİRALIK SORUSU

Hangi Osmanlı padişahının doğum yeri Edirne'dir?

A-) Yavuz Sultan Selim

B-) Kanuni Sultan Süleyman

C-) Fatih Sultan Mehmed

D-) Genç Osman