(Hangi Osmanlı padişahının doğum yeri Edirne'dir?) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100Bin TL'lik soru - Haberler

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(Hangi Osmanlı padişahının doğum yeri Edirne'dir?) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100Bin TL'lik soru

(Hangi Osmanlı padişahının doğum yeri Edirne'dir?) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100Bin TL'lik soru

3 Ağustos Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangi Osmanlı padişahının doğum yeri Edirne'dir?...) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

 - Güncelleme:

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangi Osmanlı padişahının doğum yeri Edirne'dir?

(Hangi Osmanlı padişahının doğum yeri Edirne'dir?) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100Bin TL'lik soru

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 3 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 100 BİN LİRALIK SORUSU

Hangi Osmanlı padişahının doğum yeri Edirne'dir?

A-) Yavuz Sultan Selim

B-) Kanuni Sultan Süleyman

C-) Fatih Sultan Mehmed

D-) Genç Osman

Doğru Cevap : C şıkkı

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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