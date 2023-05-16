Hangi okulda oy kullanacağım, değişecek mi 2023 ve nerede oy kullanacağım, hangi sandıkta soruları sıklıkla araştırılıyor. 2023 Genel Seçimlerinde 13. cumhurbaşkanı için halk sandığa gidecek. Ardından, Hangi okulda oy kullanacağım, değişecek mi 2023 ve nerede oy kullanacağım, hangi sandıkta soruları merak ediliyor. Peki, Hangi okulda oy kullanacağım, değişecek mi 2023? Nerede oy kullanacağım, hangi sandıkta?

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2023 Genel seçimlerinde 13. cumhurbaşkanı seçilecektir. Ardından vatandaşlar hangi okulda oy kullanacağım, değişecek mi 2023 ve nerede oy kullanacağım, hangi sandıkta sorularını sıklıkla araştırıyor. Hangi okulda oy kullanacağım, değişecek mi 2023? Nerede oy kullanacağım, hangi sandıkta? Detaylar haberimizdedir…

HANGİ OKULDA OY KULLANACAĞIM?

Cumhurbaşkanı adaylarının seçilme yeterliliğini elde edememesi nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek, oy pusulalarında sadece 2 aday bulunacak. Öte yandan seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.

2. TURDA OY KULLANACAĞIM OKUL DEĞİŞECEK Mİ 2023?

Kesin olmayan geçici sonuçları da açıkladı. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı. Buna göre ikinci turda en çok oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.

Yener, ülkede ilk defa gerçekleşek ikinci tur sürecine ilişkin şu bilgileri verdi: "Öncelikle geçici aday listesinin ilan edilmesinden sonra geçici aday ikamesine ilişkin sürecin belirlenmesi gerekmekte. Geçici aday ikamesinin yani son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde, yerine gelecek adayın müracaat etmesi için daha önce ilan edilen seçim takvimindeki sürenin saat 17.00'den 20.00'ye çekilmesine karar verilmiştir"

Bununla birlikte 2023 Genel Seçimleri 2. turda okul yeriniz değişmeyecektir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

2023 seçimlerinde nerede oy kullanacağınızı öğrenmek için e-devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.

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