Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 26 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi. Peki, Hangi milletvekillerinin dokunulmaz dosyası Meclis'e geldi? Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te mi? merak ediliyordu.

Hangi milletvekillerinin dokunulmaz dosyası Meclis'e geldi? Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 26 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi. Peki, Hangi milletvekillerinin dokunulmaz dosyası Meclis'e geldi? Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te mi? merak ediliyordu. İşte detaylar...

DOKUNULMAZLIK DOSYALARI MECLİS'TE Mİ?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz dahil 18 vekil hakkında 26 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a ait 2, DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'e ait 2, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli'ye ait 4, Tayip Temel'e ait 2, Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'e ait 2, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'e ait 2, Van Milletvekili Murat Sarısaç, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, İzmir Milletvekili Murat Çepni, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Mardin Milletvekili Ebrü Günay, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'ye ait 1'er ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e ait 1 dokunulmazlık dosyası komisyona sevk edildi.