Meclis'in 27'nci döneminde görev yapan 314 milletvekili, 14 Mayıs seçimlerinde ya aday gösterilmedi ya da seçilemedi. Vekillikleri sona eren 314 isme Nisan-Mayıs-Haziran ayları için toplam 70 milyon TL ödendi. Bunun 46 milyon 786 bin lirası hak edilmeyen 2 aylık maaşı kapsıyor. Peki, Hangi milletvekilleri maaşlarını iade etti? Maaşını iade eden 4 milletvekili kimler?

Maaşlarını iade eden milletvekilleri! Meclis'in 27'nci döneminde görev yapan 314 milletvekili, 14 Mayıs seçimlerinde ya aday gösterilmedi ya da seçilemedi. Vekillikleri sona eren 314 isme Nisan-Mayıs-Haziran ayları için toplam 70 milyon TL ödendi. Bunun 46 milyon 786 bin lirası hak edilmeyen 2 aylık maaşı kapsıyor. Peki, Hangi milletvekilleri maaşlarını iade etti? Maaşını iade eden 4 milletvekili kimler? Detaylar...

HANGİ MİLLETVEKİLLERİ MAAŞINI İADE ETTİ?

Seçimden önce 3 aylık maaşını peşin alan ancak tekrar vekil olamayan 314 kişiden yalnızca 4'ü 'Hak etmedik' deyip 2 aylık maaşı iade etti. O isimler Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, BBP lideri Mustafa Destici, İYİ Parti eski Bursa milletvekili Kamil Erozan, AK Parti eski Balıkesir milletvekili Adil Çelik oldu.

"HAK ETMEDİĞİM BİR PARAYI ALAMAZDIM

"Üç aylık maaş olarak 223 bin 500'er lira maaş alan 310 milletvekilinden ise ses çıkmadı. Vekillik yapmadan aldıkları 149 bin lirayı kabul ettiler. İki aylık maaşı iade eden Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal "İki aya yakın fazladan ücret ödendi. Hak etmediğim bir parayı alamazdım, iade ettim" dedi.

MUSTAFA DESTİCİ DE İADE ETTİ

Uysal'ın yanı sıra BBP lideri Mustafa Destici, İYİ Parti eski Bursa milletvekili Kamil Erozan, AK Parti eski Balıkesir milletvekili Adil Çelik de iki aylık maaşlarını TBMM muhasebesine iade etti.