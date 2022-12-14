Hangi meslekler erken emekli olur? 2020 Erken emekli olan meslekler hangileri? SGK listeyi paylaştı!

Türkiye'de milyonlarca kişi emeklilik için gün sayarken, vatandaşlar hangi meslekler erken emekli olur? Sorusunu merak ediyor. Konuya ilişkin en çok merak edilenler arasında 2020 Erken emekli olan meslekler hangileri? Sorusu da yer alıyor. Peki, Hangi meslekler erken emekli olur? 2020 Erken emekli olan meslekler hangileri? İşte, SGK listeyi paylaştı!

SGK tarafından paylaşılan liste ile birlikte erken emekli olan meslekler yayınlandı. Birçok kişi tarafından merak edilen Hangi meslekler erken emekli olur? Sorusu ise yanıt buldu. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Hangi meslekler erken emekli olur? Sorusunu yanıtladık. Peki, Hangi meslekler erken emekli olur? 2020 Erken emekli olan meslekler hangileri? İşte, SGK listeyi paylaştı!

HANGİ MESLEKLER ERKEN EMEKLİ OLUR?

Türkiye'de bazı mesleklerde erken emeklilik imkânı veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen bazı meslek grupları erken emeklilik hakkına sahip oluyor. SGK aracılığı ile açıklanan bilgilere göre belirlenmiş meslek gruplarında çalışan kişiler 46, 47, 48, 49, 50 yaşında emeklilik hakkı elde edebiliyor. Emekli olarak artık çalışmak istemeyen kişiler de bu haktan faydalanmak istiyor.

2020 ERKEN EMEKLİ OLAN MESLEKLER HANGİLERİ?