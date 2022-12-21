Rekabet Kurulu, 5 zincir market (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) ve bir tedarikçi (Savola) hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında 13 markaya toplamda 878 milyon lira para cezası kesildi. Peki, Hangi markalar ceza aldı? Rekabet Kurulu'ndan marketlere ve markalara ceza!

Hangi markalar ceza aldı? Rekabet Kurulu, 5 zincir market (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) ve bir tedarikçi (Savola) hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında 13 markaya toplamda 878 milyon lira para cezası kesildi. Peki, Hangi markalar ceza aldı? Rekabet Kurulu'ndan marketlere ve markalara ceza detayları haberimizde...

HANGİ MARKALAR CEZA ALDI?

5 zincir market ve bir tedarikçi hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurulu, zincir marketlerin ardından tedarikçi 13 markaya 878 milyon TL ceza verdi.

RAF FİYATINI ARTIRAN 13 MARKAYA CEZA YAĞDI

Bu kapsamda 13 teşebbüs hakkında dolaylı olarak marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına sebep olabilecek rekabet ihlali türlerinden olan kartel ve/veya yeniden satış fiyatının tespiti sebebiyle;

Coca-Cola'ya 272.159.349,36 TL,

Eti'ye 173.263.933,89 TL,

Pasifik Tüketim'e 106.002.255,94 TL,

Pepsi'ye 92.506.885,85 TL,

Frito Lay'e 87.954.615,82 TL,

Düzey Tüketim'e 48.190.012,34 TL,

Red Bull'a 25.711.530,05 TL,

Unmaş'a 24.223.008,88 TL,

Şölen'e 15.680.173,63 TL,

Haribo'ya 10.204.678,30 TL,

Kent Gıda'ya 8.775.984,66 TL,

Glaxosmithkline'na 8.424.667,29 TL,

Doğanay'a 5.553.551,61 TL olmak üzere toplamda yaklaşık 878 milyon TL idari para cezası verildi.

KARTEL OLUŞTURDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi. Ayrıca kartelin yanı sıra soruşturma konusu bazı teşebbüslerin marketlerdeki raf fiyatlarını doğrudan belirlemek suretiyle de Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldı.