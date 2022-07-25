Yüz binlerce öğrencinin girdiği LGS sınavı sonuçları açıklanması ardından hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim, MEB LGS tercihleri nasıl öğrenilir ve E- okul giriş ve tercih ekranı konuları merak ediliyor. Sınava giren adaylar, hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim sorusunu araştırıyor. Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? MEB LGS tercihleri nasıl öğrenilir? E- okul giriş ve tercih ekranı! Detaylar haberimizdedir…

HANGİ LİSEYE GİTTİĞİMİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

LGS sınavı 25 Temmuz'da açıklandı. Adaylar hangi liseye gittiğini öğrenmek için www.meb.gov.tr web sitesine giriş yapabilirler.

MEB SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB LGS TERCİHLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan LGS sınavı bugün açıklandı. LGS tercihlerinin https://e-okul.meb.gov.tr/ sitesinden öğrenilebilir.

E- OKUL GİRİŞ VE TERCİH EKRANI!