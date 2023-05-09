Seçimde liderlerin oy kullanacağı adresler belli oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Hangi lider nerede oy kullanacak 2023? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi lider, kim nerede oy kullanacak, hangi il ilçe ve okulda? araştırması yapıyor. Peki, Recep Tayyip Erdoğan nerede, hangi ilde oy kullanacak? Kemal Kılıçdaroğlu nerede, hangi ilde oy kullanacak? İşte tüm detaylar...

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde liderlerin oy kullanacağı adresler belli oldu. Peki, Hangi lider nerede oy kullanacak 2023? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi lider, kim nerede oy kullanacak, hangi il ilçe ve okulda?

HANGİ LİDER NEREDE OY KULLANACAK 2023?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimde adayların ve liderlerin oy kullanacağı yerler netleşti. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak. Diğer 3 aday Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ise Ankara'da sandık başına gidecek.

Buna göre Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak. Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara Çankaya'da oyunu kullanacak.

Liderlerin oy kullanacağı yerler listesi: