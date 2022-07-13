15 Temmuz'dan itibaren bir buçuk ay boyunca 81 ilde yurtlar gençlere ücretsiz hizmet verecek. Öğrenciler hangi yurtlarda konaklama yapılabilir merak ediyor. Peki, Hangi KYK yurtları açık 2022? Yazın hangi KYK yurtlarında ücretsiz konaklama olacak? Bu yaz kimler KYK yurtlarında ücretsiz konaklayabilir? Hangi KYK yurtlarında ücretsiz konaklama olacak? Bu yaz hangi KYK yurtları açık olacak?

YAZIN KYK YURTLARINDA KONAKLAMAK ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençlerin 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz şekilde konaklayabileceklerinin müjdesini verdiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "(Seyehatsever.gsb.gov.tr) adresi bugün itibarıyla yayına başladı. 81 ilimizdeki öğrenci yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında genç seyyahları bekliyor. Tüm gençlerimize yaz döneminde ömürleri boyunca unutamayacakları, keyifli, öğretici ve heyecan dolu yolculuklar temenni ediyorum" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, KYK yurtlarının her daim milletin hizmetinde olması gibi bir misyonu bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti: "İşte pandemi sürecinde bunu gördük. Karantina uygulamasını en başarılı uygulayan ülkeydik. Bu yurtlar sadece öğrencilerin değil, gerektiğinde tüm memleket evlatlarının, hatta yurt dışından gelen misafirlerin de evi. Onu da ispatladık. Bu yaz farklı bir uygulamaya geçiyoruz. Gençlerimiz seyahat etsin istiyoruz. Gençlerimiz Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye, nereyi gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz konaklama imkanlarını yine yurtlarımızda sağlayacağız. İnşallah gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacak."

Yakın zamanda "Müzekart Genç Ne Sever" (GNS) uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Kasapoğlu, "Müze ve ören yerlerini ücretsiz hale getirdik. 18- 25 yaş arası tüm gençler için ücretsiz Müzekart GNS uygulamasını başlattık. 'Gençler yola çıkacak, konaklamalarını 81 ilimizdeki yurtlarda yapacak ve bu seyahatlerinde bakanlığımızın misafiri olarak 300'den fazla müze ile ören yerini ziyaret edecek' dedik. Duyurumuzdan sonra kısa süre içinde 100 binden fazla gencimiz başvurusunu yaptı ve ücretsiz Müzekart'larına kavuştu. Binlerce gencimiz ise arzu ettikleri müzeleri gezmeye başladı. Gençlerimiz, 'gençnesever.com'a girip, ücretsiz Müzekart'larını hemen alabilirler. İlana çıkan etkinlikler, ücretsiz biletler ve çekilişler için ayrıca başvuruda bulunabilirler" açıklamasında bulundu.

Yurtlardaki konaklama konusunda sınırlamaya ilişkin soru üzerine de Kasapoğlu, "Her ilde 3'er gün konaklama süreci var. Ona göre programlarını yapıp, her ilde 3'er gün konaklamaya devam edecekler" dedi.

YAZIN HANGİ KYK YURTLARINDA KONAKLAMA ÜCRETSİZ OLACAK? (ÜCRETSİZ KYK YURTLAR LİSTESİ)

Bu yazın açık olacak ve ücretsiz konaklamaya imkan verecek KYK yurtları isimleri şu şekilde:

KYK YURTLARINDA KİMLER KALABİLİR? SADECE ÖĞRENCİLER Mİ KONAKLAYABİLİR?

Bu yazın KYK yurtlarından 15 Temmuz 2022 - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında 18-25 yaş arasındaki gençler en fazla 3 gece kalmak koşulu ile yararlanabilirler. KYK yurtlarında ücretsiz konaklamak isteyenler kişilerin öğrenci olması zorunlu değildir. Kişilerin 18-25 yaş arası olması yeterlidir. Ek olarak en fazla 3 gece kalınabiliyor.