Hangi köprüden geçerken yüzyıllar öncesinden kalma bir geleneğe uygun olarak cesaretini... Kim Milyoner Olmak İster 29 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir?

29 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Hangi köprüden geçerken yüzyıllar öncesinden kalma bir geleneğe uygun olarak cesaretini..., sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 29 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Hangisi mecazi anlamda Hangi köprüden geçerken yüzyıllar öncesnden kalma bir geleneeğe uygun olarak cesaretini...anlamına gelir sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! eczane açık mı?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 29 AĞUSTOS SALI 100 BİN LİRALIK SORUSU

Hangi köprüden geçerken yüzyıllar öncesinden kalma bir geleneğe uygun olarak cesaretini kanıtlamak için köprüden nehre atlayan gençlerle karşılaşabilirsiniz.

A-) Golden Gate Köprüsü

B-) Malabadi Köprüsü

C-) Mostar Köprüsü

D-) Galata Köprüsü

Doğru Cevap: C