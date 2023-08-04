Teknoloji devi Apple, eylül ayından itibaren 2 modelin daha fişini çekmeye hazırlanıyor. Kullanıcılar hangi iPhone modellerinin güncelleme almayacağını merak etti. Uzmanlar iPhone 8 ve iPhone X'lere güncellemeye gelmeyeceğini belirtti. Peki, Hangi iPhone'lara güncelleme gelmeyecek? Hangi iPhone modelleri güncelleme almayacak? iPhone 7 ve 8 güncelleme alır mı? İşte detaylar...

Güncelleme gelmeyecek olan iPhone telefon modelleri merak edildi. İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail'de yer alan haberde, uzmanlar iki iPhone modeli üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, Apple'ın eylül ayında bazı modellere yazılım güncellemesi yapmayacağını belirterek iPhone 8 ve iPhone X'lere güncelleme gelmeyeceğini duyurdu. Peki, Hangi iPhone'lara güncelleme gelmeyecek? Hangi iPhone modelleri güncelleme almayacak? iPhone 7-8 ve X güncelleme alır mı? İşte bilgiler...

HANGİ İPHONE MODELLERİNE GÜNCELLEME GELMEYECEK?

Teknoloji devi Apple, eylül ayından itibaren 2 modelin daha fişini çekmeye hazırlanıyor. iPhone 8 ve iPhone X'lere bu tarihten itibaren güncelleme gelmeyeceğini belirten uzmanlar, söz konusu modellerin değerinin yarı yarıya düşeceğini belirtti.

Apple'ın eylül ayında iOS 17 isimli yeni yazılım güncellemesini kullanıma alacağı belirtilirken bu iki modelin ise bu güncellemeyi desteklemeyeceği belirtildi. İngiliz medyasında yer alan haberlerde, iOS 17 güncellemesi almayan telefonların değerinin ise yarı yarıya azalacağı belirtildi.

2017'de satışa çıkan iPhone 8 ve iPhone X'in değerlerinin düşmesinin beklendiği açıklanırken benzer bir durumun geçen yıl kullanımına başlanan iPhone 7 Plus ve iPhone 6S'lerde de yaşandığına dikkat çekildi.

Apple'ın büyük önem verdiği iPhone X piyasaya 999 dolarlık fiyat etiketiyleçıkmış ve Touch ID yerine Facial ID isimli yüz tanıma teknolojisini kullanan ilk iPhone ürünü olarak kayıtlara geçmişti.

İOS 17 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

WWDC 2023 etkinliğinde duyurulan iOS 17, ancak sonbaharda iPhone'lara sunulacak. Eylül 2023 tarihi, iOS 17'nin lansmanının gerçekleşeceği öngörülen bir zaman dilimidir.

iOS 17, günlük hayatta yaptıklarınızı daha da geliştirmek için yeni özellikler sunuyor. Arama veya mesaj gönderme gibi eylemlerde kendinizi daha önce hiç olmadığı kadar ifade edebileceksiniz. Apple, WWDC 2023'te duyurduğu iOS 17 güncellemesi için henüz kesin bir tarih belirtmemiş olsa da, bu güncellemeyi Eylül ayında iPhone 15 ile birlikte yayınlaması bekleniyor.

iOS 17 HANGİ TELEFONLARDA VAR?

iOS 17 güncellemesinin İPhone X, İPhone 8 ve İPhone 8 Plus için alınmayacağı belirtiliyor. Güncellemenin A12 ve üstü işlemcilerin bulunduğu cihazlara geleceği öne sürülüyor.

Güncelleme alacak cihazlar şu şekilde olacak;