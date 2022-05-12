Hangi illerin valileri değişti? 12 Mayıs Resmi Gazete atamaları! Hangi şehirlerin valisi değişti?
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12 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Bunun ardından vatandaşlar, Hangi illerin valileri değişti, 20 ilin yeni valileri kimdir? Hangi illerin valileri değişti? Görevden alınan valiler kimler? Yeni valilerin isimleri ne? Valisi değişen 20 il neresi? merak etti. Peki, 20 il neresi, hangi 20 ilin valisi değişti? Hangi şehre, hangi ile hangi vali atandı? İşte detaylar...
Hangi illerin valileri değişti, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 31833 sayılı Resmi Gazete kararlarına göre bazı atamalar gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. İşte görevden alınan, görev yeri değişen ve yeni vali olarak atanan isimler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Görevden alınan 9 vali, Vali Mülkiye Başmüfettişliği'ne, 1 vali ise Teftiş Kurulu Başkanı görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı.
- Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin
- Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu
- Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık
- Uşak Valisi Funda Kocabıyık
- Kayseri Valisi Şehmus Günaydın
- Bartın Valisi Sinan Güner
- Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu
- Van Valisi Mehmet Emin Bilmez
- Bolu Valisi Ahmet Ümit
- Kırşehir Valisi İbrahim Akın
- Edirne Valisi Ekrem Canalp, Batman Valiliği'ne
- Mersin Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır Valiliği'ne
- Malatya Valisi Aydın Baruş, Isparta Valiliği'ne
- Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliği'ne
- Batman Valisi Hulusi Şahin, Malatya Valiliği'ne
- Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valiliği'ne
- Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Valiliği'ne
- Sivas Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Valiliği'ne
- Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Şırnak Valiliği'ne
- Tokat Valisi Ozan Balcı Van Valiliği'ne getirildi.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar Valiliği'ne
- İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın Valiliği'ne
- Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu Valiliği'ne
- İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne Valiliği'ne
- Mülkiye Müffettişi Tuncay Akkoyun Karaman Valiliği'ne
- Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir Valiliği'ne
- Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli Valiliği'ne
- Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde Valiliği'ne
- Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat Valiliği'ne
- Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün ise Uşak Valiliği'ne atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararname şu şekilde: