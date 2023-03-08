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Hangi illerde YKS yapılmayacak? Deprem Afet bölgesinde YKS yapılacak mı?

Gündem Haberleri

Hangi illerde YKS yapılmayacak? Deprem Afet bölgesinde YKS yapılacak mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2023'te hangi tarihte yapılacağı açıklandı. Sınav başvuruları. ÖSYM ayrıca 4 ilde sınavların yapılmayacağını bildirdi. Peki, hangi illerde YKS yapılmayacak? Deprem Afet bölgesinde YKS yapılacak mı?

Son Dakika: Depremden etkilenen 4 ilde YKS yapılmayacak! Adaylar istediği ilde sınava girebilecekSon Dakika: Depremden etkilenen 4 ilde YKS yapılmayacak! Adaylar istediği ilde sınava girebilecek

Milyonlarca öğrencinin beklediği üniversiteye geçiş sınavının tarihi açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) 2023'te hangi tarihte yapılacağı açıklandı. Peki, Hangi illerde YKS yapılmayacak? Deprem Afet bölgesinde YKS yapılacak mı?

HANGİ İLLERDE YKS YAPILMAYACAK?

ÖSYM, yaptığı paylaşımda YKS'nin 17-18 Haziran tarihinde yapılacağını duyurdu.Sınav başvuruları 8-23 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Depremlerin yaşandığı

Hatay

Adıyaman

Kahramanmaraş

Malatya

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacak.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

YKS Gündem Haberler

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