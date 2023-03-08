Hangi illerde YKS yapılmayacak? Deprem Afet bölgesinde YKS yapılacak mı?
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2023'te hangi tarihte yapılacağı açıklandı. Sınav başvuruları. ÖSYM ayrıca 4 ilde sınavların yapılmayacağını bildirdi. Peki, hangi illerde YKS yapılmayacak? Deprem Afet bölgesinde YKS yapılacak mı?
Milyonlarca öğrencinin beklediği üniversiteye geçiş sınavının tarihi açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) 2023'te hangi tarihte yapılacağı açıklandı. Peki, Hangi illerde YKS yapılmayacak? Deprem Afet bölgesinde YKS yapılacak mı?
HANGİ İLLERDE YKS YAPILMAYACAK?
ÖSYM, yaptığı paylaşımda YKS'nin 17-18 Haziran tarihinde yapılacağını duyurdu.Sınav başvuruları 8-23 Mart tarihleri arasında yapılacak.
Depremlerin yaşandığı
Hatay
Adıyaman
Kahramanmaraş
Malatya
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacak.