Hangi illerde YKS yapılmayacak? Deprem Afet bölgesinde YKS yapılacak mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2023'te hangi tarihte yapılacağı açıklandı. Sınav başvuruları. ÖSYM ayrıca 4 ilde sınavların yapılmayacağını bildirdi. Peki, hangi illerde YKS yapılmayacak? Deprem Afet bölgesinde YKS yapılacak mı?