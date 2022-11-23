Düzce merkezli gerçekleşen depremin ardından birçok kişi Hangi illerde okullar tatil edildi? Sorusunu araştırıyor. Yaşanılan panik nedeniyle birçok vatandaş sokağa döküldü. Bugün okul var mı, yok mu? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Hangi illerde okullar tatil edildi? Bugün okul var mı, yok mu? Okullar tatil edildi mi?

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Sabah saatlerinde yaşanan deprem nedeniyle birçok vatandaş korku ve panik yaşadı. Gerçekleşen sarsıntının boyutu AFAD tarafından 5.9 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Depremin ardından en çok merak edilen sorular Hangi illerde okullar tatil edildi? Bugün okul var mı, yok mu? Soruları oldu. Peki, Hangi illerde okullar tatil edildi? Bugün okul var mı, yok mu? Okullar tatil edildi mi?

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, kararın tedbir amaçlı alındığını söyledi. Düzce Valisi Cevdet Atay, "İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir gün eğitim - öğretime ara verilmiştir." ifadelerini kullandı. İstanbul ve Ankara'da da büyük korku yaratan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından başta Düzce olmak üzere Sakarya ve Bolu'da eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

BUGÜN OKUL VAR MI, YOK MU?

Düzce olmak üzere Sakarya ve Bolu'da eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Diğer iller için henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi.

İSTANBUL'DA DEPREM DEVAM EDECEK Mİ?

AFAD tarafından konuya ilişkin şu açıklamalarda bulunuldu.

"Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir."

Buna göre artçı depremlerin devam etme riski bulunduğunu söyleyebiliriz.

5.9 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.