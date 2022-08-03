Hangi illerde kuvvetli yağış bekleniyor? Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
Ülke genelinde hava sıcaklığının artması ile birlikte bu sefer de sağanak yağış uyarısı geldi. Ardından, hangi illerde kuvvetli yağış bekleniyor sorusu gündeme geliyor. Peki, Hangi illerde kuvvetli yağış bekleniyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen son tahminlere göre bazı illerde sağanak yağış bekleniyor. Bununla beraber, hangi illerde kuvvetli yağış bekleniyor ve hangi illerde sel uyarısı var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hangi illerde kuvvetli yağış bekleniyor? Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Detaylar haberimizdedir…
HANGİ İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?
Türkiye'de hava sıcaklıklarının artmasının ardından bu sefer de sağanak yağış geliyor. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde bugün ve özellikle cuma sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji'ye göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR YER YER KUVVETLİ OLACAK
Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT
Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 3, 2022
(4 - 10 Ağustos 2022)
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/4yG2idOgtJ