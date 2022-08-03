Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen son tahminlere göre bazı illerde sağanak yağış bekleniyor. Bununla beraber, hangi illerde kuvvetli yağış bekleniyor ve hangi illerde sel uyarısı var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hangi illerde kuvvetli yağış bekleniyor? Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Detaylar haberimizdedir…

HANGİ İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Türkiye'de hava sıcaklıklarının artmasının ardından bu sefer de sağanak yağış geliyor. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde bugün ve özellikle cuma sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'ye göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR YER YER KUVVETLİ OLACAK

Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKAT

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.