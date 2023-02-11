Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin birçok farklı ilde hissedilmesi ile Hangi illerde deprem oldu 2023? Sorusu gündeme geldi ve vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Hangi illerde deprem oldu 2023? Deprem hangi illerde hissedildi? Hangi iller afet bölgesi ilan edildi?

Hangi illerde deprem oldu 2023? Sorusu, depremin hissedildiği, etkilediği, hasar bıraktığı illeri öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bu nedenle Hangi illerde deprem oldu 2023? Sorusu bir süredir vatandaşların gündeminde yer alıyor. Birçok ilin depremden etkilenmesi nedeniyle 10 il olarak ifade edilen iller listesinde hangi şehirler var? Peki, Hangi illerde deprem oldu 2023? Deprem hangi illerde hissedildi? Hangi iller afet bölgesi ilan edildi?

HANGİ İLLERDE DEPREM OLDU 2023?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremlerin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkım meydana geldi. Artçı depremlerin de devam etmesi nedeniyle yaşanan korku ve panik sürüyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremlerde şu ana kadar 20 bin 665 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 88 kişi kurtarıldı. 92 bin 697 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edildi.

DEPREM BÖLGESİNDE OHAL İLAN EDİLDİ

Toplamda 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle Olağanüstü Hal Kararı Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Meclis'te yapılan oylama ile 3 ay süreyle bölgede OHAL ilan edilmesi kabul edildi. İlk olarak 10 ille ilgili Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu kurulacak.