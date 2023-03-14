Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde pek çok şehir için kar uyarısı yaptı. Meteoroloji'nin uyarısının ardından bazı illerde yoğun kar yağışı görüldü.4 ilde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Vatandaşlar hangi ilerde eğitim öğretime ara verildiğini araştırmaya koyuldu. Peki, Hangi ilerde okullar tatil edildi? Yozgat'ta okullar tatil edildi mi? Samsun'da okullar tatil mi? Bugün Tokat'ta okullar açık mı? Çorumda okullar açık mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilin bazı ilçelerinde 14 Mart Salı günü eğitime ara verildiği duyulurdu. Yapılan duyurunun ardından vatandaşlar hangi ilerde eğitim öğretime ara verildiğini merak ediyor. Peki, Hangi ilerde okullar tatil edildi? Yozgat'ta okullar tatil edildi mi? Samsun'da okullar tatil mi? Bugün Tokat'ta okullar açık mı? Çorumda okullar açık mı? Detaylar haberimizde...

YOZGA'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Kar yağışıyla birlikte tatil haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde köy okulları ile köylerden taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenciler için kar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle bugün eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Aydıncık ve Çekerek ilçesinde de kar ve buzlanma nedeniyle tüm okulların bugün tatil edildiği duyuruldu.

SAMSUNDA OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Ladik ilçesinin tamamında, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Eğitime ara verilen okulların güncel listesine https://samsun.meb.gov.tr/www/olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-egitim-ogretime-ara-verilen-okullarimiz/icerik/2754 adresinden ulaşılabilecek.

TOKATA BUGÜN OKULAR AÇIK MI?

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, AA muhabirine, meteorolojik verilere göre yarın ilçede kar yağışının etkili olmasının beklendiğini söyledi. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğini belirten Özdemir, "Bu nedenle Zile ilçe genelinde taşımalı eğitim verilen okullarımızda eğitim ve öğretime 14 Mart Salı (bugün) günü ara verilmiştir." İfadelerin konuşmasında yer verdi.

ÇORUMDA OKULLAR NEDEN TATİL?

Çorum'un Mecitözü ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Mecitözü Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Mart 2023 Salı günü bir gün süreyle tüm okullar tatil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.