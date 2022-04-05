Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin kaç milletvekili çıkaracağını Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Hangi ilden kaç vekil çıkacak? İllere göre milletvekili sayısı kaç olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'den kaç milletvekili çıkacak? Hangi şehirden kaç milletvekili çıkacak?

HANGİ İLDEN KAÇ VEKİL ÇIKACAK 2022?

YSK, hangi ilden kaç vekil çıkacağını açıkladı. Buna göre; 18'den fazla milletvekili çıkaracak illerden İstanbul 3, Ankara 3, Bursa 2 ve İzmir 2 seçim bölgesine bölündü. Ayrıca İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20 ve Antalya 17 vekil çıkaracak.

İllere göre milletvekili sayısı:

Adana : 15

Adıyaman : 5

Afyonkarahisar : 6

Ağrı : 4

Amasya : 3

Ankara : 36

Antalya : 17

Artvin : 2

Aydın : 8

Balıkesir : 9

Bilecik : 2

Bingöl : 3

Bitlis : 3

Bolu : 3

Burdur : 3

Bursa : 20

Çanakkale : 4

Çankırı : 2

Çorum : 4

Denizli : 7

Diyarbakır : 12

Edirne : 4

Elazığ : 5

Erzincan : 2

Eskişehir : 6

Erzurum : 6

Gaziantep : 14

Giresun : 4

Gümüşhane : 2

Hakkari : 3

Hatay : 11

Isparta : 4

Mersin : 13

İstanbul : 98

İzmir : 28

Kars : 3

Kastamonu : 3

Kayseri : 10

Kırklareli : 3

Kırşehir : 2

Kocaeli : 13

Konya : 15

Kütahya : 5

Malatya : 6

Manisa : 10

Kahramanmaraş : 8

Mardin : 6

Muğla : 7

Muş : 3

Nevşehir : 3

Niğde : 3

Ordu : 6

Rize : 3

Sakarya : 7

Samsun : 9

Siirt : 3

Sinop : 2

Sivas : 5

Tekirdağ : 8

Trabzon : 6

Tokat : 5

Tunceli : 2

Şanlıurfa : 14

Uşak : 3

Van : 8

Yozgat : 4

Zonguldak : 5

Aksaray : 4

Bayburt : 2

Karaman : 3

Kırıkkale : 3

Batman : 5

Şırnak : 4

Bartın : 2

Ardahan : 2

Iğdır : 2

Yalova : 3

Karabük : 3

Kilis: 2

Osmaniye : 4

Düzce : 3

TOPLAM : 600 MİLLETVEKİLİ

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