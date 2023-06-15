MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında verdiği "100 il, bin ilçe" mesajının ardından AK Parti harekete geçti. Bunun ardından vatandaşlar hangi ilçeler il olacak merak etti. Peki, Hangi ilçeler il olacak 2023? Şehir sayısı 100'e mi çıkacak? İl olacak ilçelerin isimleri nelerdir, ne zaman il olur, belli oldu mu? İşte detaylar...

Hangi ilçeler il olur? Hangi ilçeler ile dönüşecek? Türkiye'de toplam şehir sayısı kaç olacak? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Hangi ilçeler il olacak 2023? Şehir sayısı 100'e mi çıkacak? İl olacak ilçelerin isimleri nelerdir, ne zaman il olur, belli oldu mu? İşte bilgiler...

HANGİ İLÇELER İL OLACAK 2023?

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında verdiği "100 il, bin ilçe" mesajının ardından AK Parti harekete geçti. MHP'nin seçimlerden önce yazılı olarak AK Parti'ye sunduğu yeni il ve ilçe teklifi olumlu karşılanırken, bir ilçenin il olabilmesi için 8 başlıktaki kriterleri karşılaması gerekiyor. Tüm kriterleri karşılayabilen ilçelerin ise İnegöl, Alanya, Polatlı,Çorlu, Siverek, Nazilli, Cizre, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erciş olduğu ifade ediliyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında verdiği "100 il, bin ilçe" mesajı, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) da ele alındı. MHP'nin seçimlerden önce yazılı olarak AK Parti'ye sunduğu yeni il ve ilçe teklifi olumlu karşılandı.

Şimdiye kadar il olacağı kesin olarak açıklanan bir ilçe olmasa da bu kriterleri karşılayan 24-25 ilçenin bulunduğu belirtiliyor. Bu liste arasında İnegöl, Alanya, Polatlı, Çorlu, Siverek, Nazilli, Cizre, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erciş gibi ilçeler var.

İl olacağı tahmin edilen ilçeler listesi:

İnegöl

Alanya

Polatlı

Çorlu

Siverek

Nazilli

Cizre

Manavgat

Ünye

Edremit

Fethiye

Midyat

Yüksekova

Erciş

BİR İLÇENİN İL OLMASI İÇİN GEREKEN KRİTERLER NELER?

Bu gelişmelerin ardından hangi ilçelerin il olacağı merak ediliyor. Yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya konacak. Buna göre bir ilçenin il olabilmesi için 8 başlıktaki kriterleri karşılaması gerekiyor. Bu kıstaslar arasında mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi kriterler dikkate alınıyor. Örneğin il olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor.