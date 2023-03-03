Hangi il kaç tane Milletvekili çıkaracak? En çok Milletvekili hangi il çıkaracak?

Türkiye 2023 Genel seçimlerine giderken ilerin ne kadar Milletvekili çıkaracağı YSK'nın açıklamasıyla belli oldu. Vatandaşlar ise 14 Mayıs'ta yapılması planlana Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimlerinde hangi ilin ne kadar Milletvekili çıkaracağını merak ediyor. Peki, Hangi il kaç tane Milletvekili çıkaracak? En çok Milletvekilini hangi il çıkaracak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Yüksek Seçim Karalı tarafından yapılan açıklama ile illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerine ilişkin kararlar belirlendi. Vatandaşlar ise 14 Mayıs'ta yapılması planlana Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimlerinde hangi ilin ne kadar milletvekili çıkaracağını merak ediyor. Peki, Hangi il kaç tane Milletvekili çıkaracak? En çok Milletvekilini hangi il çıkaracak? Detaylar haberimizde...

HANGİ İL KAÇ MİLETVEKLİ ÇIKARACAK?

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından iletilen son nüfus bilgilerine göre, 2023 seçimlerinde illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile seçim çevrelerine ilişkin kararını açıkladı. Türkiye'nin 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı belirtirken karar kapsamında deprem bölgesinde milletvekili sa.larının değiştiğimde görüldü. YSK tarafından yapılan açıklamaya göre ilerin Milletvekili sayıları şu şekilde:

Adana: 15

Adıyaman: 5

Afyonkarahisar: 6

Ağrı: 4

Amasya: 3

Ankara: 36

Antalya: 17

Artvin:2

Aydın:8

Balıkesir: 9

Bilecik: 2

Bingöl:3

Bitlis: 3

Bolu: 3

Burdur: 3

Bursa: 20

Çanakkale: 4

Çankırı: 2

Çorum: 4

Denizli: 7

Diyarbakır: 12

Edirne: 4

Elazığ: 5

Erzincan:2

Erzurum: 6

Eskişehir: 6

Antep:14

Giresun:4

Gümüşhane: 2

Hakkari: 3

Hatay: 11

Isparta: 4

Mersin: 13

İstanbul: 98

İzmir: 28

Kars: 3

Kastamonu:3

Kayseri: 10

Kırklareli:3

Kırşehir:2

Kocaeli:14

Konya:15

Kütahya: 5

Malatya: 6

Manisa: 10

Maraş: 8

Mardin: 6

Muğla: 7

Muş: 3

Nevşehir: 3

Niğde: 3

Ordu: 6

Rize: 3

Sakarya: 8

Samsun: 9

Siirt: 3

Sinop: 2

Sivas: 5

Tekirdağ: 8

Tokat: 5

Trabzon: 6

Tunceli: 1

Urfa: 14

Uşak: 3

Van: 8

Yozgat: 4

Zonguldak: 5

Aksaray: 4

Bayburt: 1

Karaman: 3

Kırıkkale: 3

Batman: 5

Şırnak: 4

Bartın: 2

Ardahan: 2

Iğdır: 2

Yalova: 3

Karabük: 3

Kilis: 2

Osmaniye: 4

Düzce: 3

EN ÇOK MİLETVEKLİNİ HANGİ İL ÇIKARACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın ilan ettiği 31 Aralık 2022 yılı nüfus bilgilerinin dikkate alındığı belirtilen karara göre, 18'den fazla milletvekili çıkaracak iller İstanbul, Ankara, İzmir , Antalya ve Bursa olarak açıkladı. İstanbul'da 98 milletvekili ile 3, Ankara'nın 36 milletvekili ile 3, İzmir'in 28 milletvekili ile 2 ve Bursa'nın da 20 milletvekili ile 2 seçim çevresine bölündüğü kaydedildi.