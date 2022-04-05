Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? Resmi Gazete'de yayımlandı: Toplam kaç milletvekili olacak, hangi şehirde kaç milletvekili var?

Hangi il kaç milletvekili çıkaracak, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun 124 numaralı kararı Resmi Gazete'de 5 Nisan 2022 tarihinde yayımlandı. Hangi şehirde kaç milletvekilinin olacağı TÜİK verilerinden yararlanılarak açıklandı. İşte, detaylar...

HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

31800 sayılı Resmi Gazete'de YSK Başkanlığı tarafından yayımlanan karara göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapacak 600 milletvekilinin illere göre dağılımı belirlendi. Kararda, seçimde hangi ilden kaç milletvekili çıkarılacağı ve illerin kaç seçim bölgesinden oluşacağı aktarıldı.

RESMİ GAZETE KARARLARI

İşte detaylar;

YSK, hangi ilden kaç vekil çıkacağını açıkladı. Buna göre; 18'den fazla milletvekili çıkaracak illerden İstanbul 3, Ankara 3, Bursa 2 ve İzmir 2 seçim bölgesine bölündü. Ayrıca İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20 ve Antalya 17 vekil çıkaracak.

İllere göre milletvekili sayısı:

Adana : 15

Adıyaman : 5

Afyonkarahisar : 6

Ağrı : 4

Amasya : 3

Ankara : 36

Antalya : 17

Artvin : 2

Aydın : 8

Balıkesir : 9

Bilecik : 2

Bingöl : 3

Bitlis : 3

Bolu : 3

Burdur : 3

Bursa : 20

Çanakkale : 4

Çankırı : 2

Çorum : 4

Denizli : 7

Diyarbakır : 12

Edirne : 4

Elazığ : 5

Erzincan : 2

Eskişehir : 6

Erzurum : 6

Gaziantep : 14

Giresun : 4

Gümüşhane : 2

Hakkari : 3

Hatay : 11

Isparta : 4

Mersin : 13

İstanbul : 98

İzmir : 28

Kars : 3

Kastamonu : 3

Kayseri : 10

Kırklareli : 3

Kırşehir : 2

Kocaeli : 13

Konya : 15

Kütahya : 5

Malatya : 6

Manisa : 10

Kahramanmaraş : 8

Mardin : 6

Muğla : 7

Muş : 3

Nevşehir : 3

Niğde : 3

Ordu : 6

Rize : 3

Sakarya : 7

Samsun : 9

Siirt : 3

Sinop : 2

Sivas : 5

Tekirdağ : 8

Trabzon : 6

Tokat : 5

Tunceli : 2

Şanlıurfa : 14

Uşak : 3

Van : 8

Yozgat : 4

Zonguldak : 5

Aksaray : 4

Bayburt : 2

Karaman : 3

Kırıkkale : 3

Batman : 5

Şırnak : 4

Bartın : 2

Ardahan : 2

Iğdır : 2

Yalova : 3

Karabük : 3

Kilis: 2

Osmaniye : 4

Düzce : 3

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