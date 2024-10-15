ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi ikisi yakın dostken zamanla çeşitli sebeplerle birbirine kin gütmüş, 1861'de birbirlerini düelloya davet ederek meydan okumuş, düello gerçekleşmeyince 17 sene boyunca hiç görüşmemişlerdir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ İKİSİ YAKIN DOSTKEN ZAMANLA ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE BİRBİRİNE KİN GÜTMÜŞ, 1861'DE BİRBİRLERİNİ DÜELLOYA DAVET EDEREK MEYDAN OKUMUŞ, DÜELLO GERÇEKLEŞMEYİNCE 17 SENE BOYUNCA HİÇ GÖRÜŞMEMİŞLERDİR?

A: Victor Hugo ve Alexandre Dumas

B: Lev Tolstoy ve İvan Turgenyev

C: James Joyce ve Oscar Wilde

D: Fyodor Dostoyevski ve Anton Çehov

Cevap: