Hangi iki şair birbirinin teyze çocuğudur? Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?
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24 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangi iki şair birbirinin teyze çocuğudur?...) Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangi iki şair birbirinin teyze çocuğudur?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 24 AĞUSTOS PERŞEMBE 100 BİN LİRALIK SORUSU
Hangi iki şair birbirinin teyze çocuğudur?
A-) Orhan Veli ve Melih Cevdet
B-) Nazım Hikmet ve Oktay Rifat
C-) Cemal Süreya ve Turgut Uyar
D-) Ümit Yaşar Oğuzcan ve Özdemir Asaf
Doğru Cevap : B şıkkı