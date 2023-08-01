(Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?...) Kim Milyoner Olmak İster 1 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?
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1 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?...) Kim Milyoner Olmak İster 1 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 AĞUSTOS SALI 100 BİN LİRALIK SORUSU
Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?
A-) II. Bayezid ve II. Selim
B-) III. Ahmet ve III. Mustafa
C-) IV. Mahmud ve IV. Osman
D-) V. Mehmed ve V. Murad
Doğru Cevap : D şıkkı