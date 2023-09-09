Hangi hayvanın dişisi menopoza girer? Katil balina, denizanası, eşekarısı ve kaplumbağa menapoza girer mi?
Kim Milyoner Olmak İster? programında sorulan sorunun ardından vatandaşlar Hangi hayvanın dişisi menapoza girer? Katil balina, denizanası, eşekarısı ve kaplumbağa menapoza girer mi? sorularına yanıt aradı.
ATV ekranlarında Kenan İmirzalioğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında sorulan sorunun ardından arama motorlarında Hangi hayvanın dişisi menapoza girer? Katil balina, denizanası, eşekarısı ve kaplumbağa menapoza girer mi? soruları merak edildi.
HANGİ HAYVANIN DİŞİSİ MENAPOZA GİRER?
Yarışmada sorulan soru ve cevabı şöyle:
Akademik araştırmalarda hangi hayvanın dişisinin menopoza girdiği ortaya konmuştur?
A: Katil Balina
B: Denizanası
C: Eşek Arısı
D: Kaplumbağa
Cevap: A
Kaynak: Haberler.com / Gündem