Hangi hayvanın dişisi menopoza girer? Katil balina, denizanası, eşekarısı ve kaplumbağa menapoza girer mi?

Kim Milyoner Olmak İster? programında sorulan sorunun ardından vatandaşlar Hangi hayvanın dişisi menapoza girer? Katil balina, denizanası, eşekarısı ve kaplumbağa menapoza girer mi? sorularına yanıt aradı.