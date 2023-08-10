Hangi hayvan adı, bir La Fontaine fablının adında 'Tilki' ile birlikte geçm... Kim Milyoner Olmak İster 10 Ağustos 50 Bin TL'lik Soru ve Cevabı nedir?

10 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangi hayvan adı, bir La Fontaine fablının adında "Tilki" ile birlikte geçmez?...) Kim Milyoner Olmak İster 10 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Hangi hayvan adı, bir La Fontaine fablının adında "Tilki" ile birlikte geçmez?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 10 AĞUSTOS PERŞEMBE 50 BİN LİRALIK SORUSU

Hangi hayvan adı, bir La Fontaine fablının adında "Tilki" ile birlikte geçmez?

A-) Karga

B-) İnek

C-) Maymun

D-) Leylek

Doğru Cevap : B şıkkı