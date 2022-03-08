Hangi hakemler maç yönetemeyecek? Yeni hakemler kim?
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Tff, Süper Lig ve 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanlarının yeniden belirlendiğini açıkladı. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek gibi isimler liste dışında kaldı. Peki, yeni hakemler kim? Hangi hakemler maç yönetemeyecek?
Merkez Hakem Kurulu, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak hakem kadrolarını belirledi. Toplamda 13 hakem liste dışı bırakıldı. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Hüseyin Göçek gibi isimler maç yönetemeyecek. Hangi hakemler maç yönetemeyecek? Yeni hakemler kim?
HANGİ HAKEMLER MAÇ YÖNETEMEYECEK?
Görev almayacak hakemler tam liste:
Cüneyt Çakır
Fırat Aydınus
Abdulkadir Bitigen
Suat Arslanboğa
Ali Palabıyık
Bahattin Şimşek
Tugay Kaan Numanoğlu
Alper Ulusoy
Burak Şeker
Mert Güzenge
Hüseyin Göçek
Halis Özkahya
Özgür Yankaya (Sadece VAR'da görev yapacak)
Sezonun kalanında Süper Lig'de maç yönetecek hakemler şöyle:
Yaşar Kemal Uğurlu
Halil Umut Meler
Atilla Karaoğlan
Arda Kardeşler
Erkan Özdamar
Ümit Öztürk
Mete Kalkavan
Ali Şansalan
Sarper Barış Saka
Zorbay Küçük
Yasin Kol
Volkan Bayarslan
Kadir Sağlam
Mustafa Kürşad Filiz
Çağdaş Altay
Özgüç Türkalp
Emre Malok
Erkan Engin
VAR HAKEMLERİ
Özgüç Türkalp
Özgür Yankaya
Emre Malok
Erkan Engin
Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022