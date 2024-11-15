ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi grup hiç Gammy ödülü kazanmamıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ GRUP HİÇ GAMMY ÖDÜLÜ KAZANMAMIŞTIR?

A: Nirvana

B: Guns N' Roses

C: Pink Floyd

D: Metallica

Cevap: B