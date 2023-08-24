Hangi grubun gitaristi 2006'da Plüton ve uydularını... Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

24 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangi grubun gitaristi 2006'da Plüton ve uydularını incelemek amacıyla gönderilen New Horizons uzay aracı görevi için NASA'ya danışmanlık yapmış bir astrofizikçidir?...) Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Hangi grubun gitaristi 2006'da Plüton ve uydularını incelemek amacıyla gönderilen New Horizons uzay aracı görevi için NASA'ya danışmanlık yapmış bir astrofizikçidir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 24 AĞUSTOS PERŞEMBE 50 BİN LİRALIK SORUSU

Hangi grubun gitaristi 2006'da Plüton ve uydularını incelemek amacıyla gönderilen New Horizons uzay aracı görevi için NASA'ya danışmanlık yapmış bir astrofizikçidir?

A-) Queen

B-) Metallica

C-) Pink Floyd

D-) Megadeth

Doğru Cevap : A şıkkı