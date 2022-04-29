Hangi cüzlerde secde var, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kuranı Kerim'i okuyarak hatim eden müslümanlar, tilavet secdesi hakkında detaylar araştırılıyor. Hangi cüzlerde secde var? Tilavet secdesi nedir, ne zaman yapılır? Kuran'da kaç tane tilavet secdesi var?

TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?

Kur'an-ı Kerim okunurken secde âyetlerini okuyan veya dinleyen kimsenin tilavet secdesi yapması vaciptir. Secde âyeti okuyan kişi namazda değilse, ister âyeti okur okumaz, ister daha sonra kalkıp secdeyi yapar (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 254).

Namaz kılan kişinin namazda secde âyeti okuması hâlinde, secde âyetinden sonra üç âyetten daha fazla okumayıp, rükûya eğilecekse, tilavet secdesine niyet ederek rükûya gider. Yapmış olduğu bu rükû aynı zamanda tilavet secdesi yerine de geçer. Şayet üç âyetten daha fazla okuyacaksa, tilavet secdesine niyet ederek doğrudan secdeye gider ve bir defa secde yaptıktan sonra ayağa kalkıp kaldığı yerden kıraate devam eder (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 147).

Tilavet secdesi, namaz değilse de; taharet, kıbleye dönmek, niyet etmek, avret yerlerinin örtülü olması gibi namazda aranan şartlar tilavet secdesinde de aranır. Ancak tilavet secdesinde iftitah tekbiri sünnettir.

Tilavet secdesi yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya 'Allahu ekber' diyerek bir kere secdeye gidip üç defa "Sübhane Rabbiye'l-alâ" dedikten sonra yine 'Allahu ekber' diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehhüt miktarı oturmak ve selam yoktur.

Tilavet secdesini gerektiren âyetleri işiten kişinin, hemen secde yapmaya fırsat bulamaz ise, "Semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke'l-masîr" demesi müstehaptır. O anda yapamadığı secdeyi daha sonra yapar (Şürünbülâlî, Merâkı'l-felâh, s. 183).

HANGİ CÜZLERDE SECDE VAR?

9. CÜZ - A`raf sûresi - 206 13. CÜZ - Ra`d Sûresi - 15 14. CÜZ - Nahl sûresi - 49 15. CÜZ - İsrâ sûresi - 107 16. CÜZ - Meryem sûresi - 58 17. CÜZ - Hacc sûresi - 18 19. CÜZ - Furkan sûresi - 60 19. CÜZ - Neml sûresi - 25 21. CÜZ - Secde sûresi - 15 23. CÜZ - Sâd sûresi - 24 24. CÜZ - Fussılet sûresi - 37 27. CÜZ - Necm sûresi - 62 30. CÜZ - İnşikak sûresi - 21 30. CÜZ - Alâk sûresi - 19

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