Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? (Güncel İmza Sayıları) 25 Mart Cumartesi Cumhurbaşkanı adaylarının imza sayıları kaçtır?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenler tarafından aday gösterilecek isimlerin imza toplama süreci devam ediyor. Hangi adayın kaç imza topladığı merak edilmektedir. Peki, Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? 25 Mart Cumartesi Cumhurbaşkanı adaylarının imza sayıları kaçtır? İşte tüm sayılar...

Seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. YSK tarafından başvurusu kabul edilen 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplamaları gerekiyor. Peki, Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? 25 Mart Cumartesi Cumhurbaşkanı adaylarının imza sayıları kaçtır?

GÜNCEL CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN İMZA SAYILARI 2023

Seçmenler tarafından aday gösterilecek isimlerin imza toplama süreci devam ediyor. 4'üncü günde 100 bin imzayı aşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu. Sosyal medya hesabındaki paylaşımında İnce, "Teşekkürler Evlatlarım. 100 bin imza Tamam. Rehavet yok, pazartesi saat 20.00'ye kadar imza vermeye devam." dedi. Öte yandan, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan şu ana kadar 55 bin 583 imza alabildi. Doğu Perinçek ise 19 bin 313 imza toplayabildi.

Güncel imza sayıları şöyle:

Muharrem İnce : 100 bin imzayı geçti

100 bin imzayı geçti Sinan Oğan : 55 bin 583 imza

55 bin 583 imza Doğu Perinçek : 19 bin 313 imza

BAŞVURU ÜCRETİ NE OLACAK?

100 bin imza toplayan kişiye, istemesi durumunda başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

KESİN ADAY LİSTESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ardından cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.