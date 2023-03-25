Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan isimler arasındaki imza yarışı devam ediyor. 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplanılması gereken yarışta 4. güne girilirken Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? Sorusu gündeme geliyor. Peki, Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek kaç imza topladı?

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler için geri sayım devam ederken bir yandan da cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimlerin imza toplama çabası devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu YSK tarafından kabul edilen isimlerin aday olması için 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor. Peki, Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek kaç imza topladı?

HANGİ CUMHURBAŞKANI ADAYI KAÇ İMZA TOPLADI?

İmza yarışında şimdiye kadar Muharrem İnce 80 bin 997, Sinan Oğan ise 42 bin 694 imza alabildi. Cumhur ittifakına katılarak adaylıktan çekilen Fatih Erbakan 69 bin 98 imzaya ulaşırken, Doğu Perinçek 17 bin 51 imza toplayabildi.

4. günde diğer adayların topladıkları imza sayısı ise şu şekilde:

Yakup Türkal: 2 bin 118

Erkan Trükten: 1176

Tevfik Ahmet Özal: 857

İrfan Uzun: 491

Halil Murat Ünver: 354

Hilmi Özden: 255

İMZA ATMA SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

İmza verme süreci 27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek. Vatandaşlar kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor.

BAŞVURU ÜCRETİ NE OLACAK?

100 bin imza toplayan kişiye, istemesi durumunda başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.