Hangi borçlar silinecek 2023? Kaç bin TL altındaki borçlar siliniyor? 23 Ocak Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın borç açıklaması nedir?

Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bunun ardından vatandaşlar, Hangi borçlar silinecek? Kaç bin TL altındaki borçlar siliniyor? 23 Ocak Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın borç açıklaması nedir? merak etti. Peki, hangi borçlar siliniyor? İşte tüm borç ve detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısında borç yapılandırmasıyla ilgili detayları açıkladı. Erdoğan, "Kamu kurumlarına olan borçların cezalarını yeniden yapılandırıyoruz. 2 bin lirayı aşmayan vergi dairelerine olan borçların tahsilinden vazgeçiyoruz." dedi. Peki, Hangi borçlar silinecek? Kaç bin TL altındaki borçlar siliniyor? 23 Ocak Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın borç açıklaması nedir? Ayrıntılar sizlerle...

HANGİ BORÇLAR SİLİNECEK?

Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kamu kurumlarına olan borçların cezalarını yeniden yapılandırıyoruz. 2 bin lirayı aşmayan vergi dairelerine olan borçların tahsilinden vazgeçiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelen Kabine toplantısı, saat 15.15'te başladı. Yaklaşık 3 saat 30 dakika süren Kabine toplantısında Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması, genel seçimlerin tarihi, terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler ele alındı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

"KAMU KURUMLARINA OLAN BORÇLARIN CEZALARINI KALDIRIYORUZ"

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kamu borç yapılandırmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bin lirayı aşmayan vergi borçlarının tahsilinden vazgeçildiğini belirterek şunları söyledi: "Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçların cezalarını kaldırıyoruz. Bu borçları belirli oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacaktır. Teklifle matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini sağlıyoruz.

"2 BİN LİRAYI AŞMAYAN BORÇLARDAN VAZGEÇİYORUZ"

Yüksek öğretim kredi borçlarının artışına son verdik. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Malum olduğu üzere 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek, takiplerini sonlandıracak düzenlemeyi yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Vergi dairelerine olan 21 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Yaptığımız düzenlemelerin temel amacı devletle vatandaşının küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir.