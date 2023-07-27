(Hangi bilgi yanlıştır?...) Kim Milyoner Olmak İster 27 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?
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27 Temmuz Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Hangi bilgi yanlıştır?...) Kim Milyoner Olmak İster 27 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Hangi bilgi yanlıştır?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 27 TEMMUZ PERŞEMBE 50 BİN LİRALIK SORUSU
Hangi bilgi yanlıştır?
A-) Tüm hortumlular memelidir
B-) Tüm memeliler omurgalıdır
C-) Tüm omurgalılar hayvandır
D-) Tüm hayvanlar omurgalıdır
Doğru Cevap : D şıkkı