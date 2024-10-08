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Hangi başkent, Güney Amerika'da değildir? Kanberra nerede? Lima nerede? Montevideo nerede? Buenos Aires nerede? Kim Milyoner olmak İster?

Hangi başkent, Güney Amerika'da değildir? Kanberra nerede? Lima nerede? Montevideo nerede? Buenos Aires nerede? Kim Milyoner olmak İster?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangi başkent, Güney Amerika'da değildir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangi başkent, Güney Amerika'da değildir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi başkent, Güney Amerika'da değildir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ BAŞKENT, GÜNEY AMERİKA'DA DEĞİLDİR?

A: Kanberra

B: Lima

C: Montevideo

D: Buenos Aires

Cevap:

Hangi başkent, Güney Amerika'da değildir? Kanberra nerede? Lima nerede? Montevideo nerede? Buenos Aires nerede? Kim Milyoner olmak İster?

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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