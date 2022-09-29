Emekli promosyon ödeme tarihinin yaklaşmasının ardından birçok kişi heyecanla ödemenin yapılmasını bekliyor. Heyecanlı bekleyiş sürerken bir tandan ise Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Ve En çok promosyon veren banka hangisi? Soruları sık sık araştırılıyor. Peki, Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En çok promosyon veren banka hangisi?

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Emekli promosyonu alacak olan kişiler internet üzerinde Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Sorusunu sıklıkla aratıyor. En çok banka promosyonu verecek olan bankanın hangisi olduğu merak konusu oldu. Peki, Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En çok promosyon veren banka hangisi?

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Emekli promosyonlarının ödeme tarihinin yaklaşması ile birlikte merak edilen hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Sorusunu sizler için yanıtladık ve bankaların verecekleri promosyon miktarlarını için haberimize ekledik.

VAKIFBANK NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada aylık emekli maaşı tutarı 1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL, 3 yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.

HALKBANK NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Halkbank tarafından, 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

DENİZBANK NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Denizbank'ta promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacak. Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL, bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

AKBANK NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Akbank'ta, aylık geliri 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL promosyon ve 4.150 TL ek promosyon, 1.500 TL–2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 5 bin 175 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 6 bin 250 TL ek promosyon ödemesi yapılıyor.

GARANTİ BBVA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 6.000 TL nakit promosyon ödemesi yapacakt. Bankaya maaşını taşımak isteyenler için son gün 30 Eylül.

QNB FİNANSBANK NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Promosyon ödemesi aşağıda belirtilen emekli maaş tutar aralıkları dikkate alınarak yapılacak; 3 aylık ödenen maaşlar için; aylık ortalama maaş tutarına göre promosyon tutarı belirlenecektir.

Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 4.650 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 5.800 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

TÜRKİYE FİNANS NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Türkiye Finans Katılım Bankası, emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyan kişilere 7500 TL'ye varan tutarda promosyon ödemesi yapıyor. Banka ayrıca emekli maaş müşterilerinin referans olacakları emekli tanıdıkları için de 2500 TL'ye varan nakit ödüllere sahip olma fırsatı sunuyor. Kampanya 30 Eylül 2022 tarihine kadar devam edecek.

TEB NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)'de 0-1.499 TL maaş alanlara 5.500, 1.500-2499 TL arası maaş alanlara 6.750 TL ve son olarak 2.500 TL üzeri maaş alanlara 8.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.