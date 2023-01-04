Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Bankalar ne kadar faiz veriyor? Banka faiz oranları!

Banka mevduat faiz oranlarına göre yatırım yapmayı düşünen yatırımcı adayları hangi banka ne kadar faiz veriyor merak ediyor. Banka mevduat faiz oranları ile bankalar ne kadar faiz veriyor öğrenebilirsiniz. Banka ile anlaşılan vade süresi içinde banka faiz getirisi yüzde kaç veriliyor araştırılıyor. Peki, Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte, Banka faiz oranları!

Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Bankaların mevduat faizi oranları yüzde kaç olarak açıklandı merak ediliyor. Banka faiz oranları ile yatırımcıları kendilerine uygun vade şartı ile faiz getirisi sağlamayı amaçlıyor. Banka mevduat faiz oranlarına göre yatırım yapmayı düşünen yatırımcı adayları hangi banka ne kadar faiz veriyor merak etmekte. Mevduat, bankalara istenildiğinde ya da belli bir vade veya ihbar süresi sonunda çekilmek üzere yatırılan paraya denilmektedir. Peki, Banka mevduat faiz oranları yüzde kaç? Bankalar ne kadar faiz veriyor? İşte, Banka faiz oranları haberimizde...

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?

Bankaların verdiği faiz oranları resmi internet sitelerinde veya banka şubelerinde yer almaktadır. Hangi bankanın ne kadar faiz verdiğini öğrenmek için ilgili bankanın resmi internet sitesinde yer alan mevduat faizi oranları bölümünden ya da bankanın herhangi bir şubesinden faiz oranları hakkında bilgi alabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI NE KADAR FAİZ VERİYOR?

Ziraat Bankası'nın Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları şu şekildedir:

İnternet Şube Oranları:

1-7 gün arası %11,50

8-20 gün arası %12,00

21 - 29 gün arası %12,50

30 - 31 gün arası %17,50

32 - 45 gün arası %17,50

46-91 gün arası %17,50

92 - 120 gün arası %17,00

121 - 180 gün arası %15,00

181 - 364 gün arası %13,25

365 - 400 gün arası %13,25

401 - 730 gün arası %6,50

1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %13,25

1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %13,25

1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %13,25

Birikimli Mevduat Hesabı %12,50

Şube Oranları:

1 - 29 gün arası %0,00 (0 - 1.000 TL'ye Kadar) / %4,50 (1.000 TL ve Üzeri)

30 - 31 gün arası %0,00 (0 - 1.000 TL'ye Kadar) / %4,50 (1.000 TL ve Üzeri)

32 - 91 gün arası %0,00 (0 - 1.000 TL'ye Kadar) / %5,00 (1.000 TL ve Üzeri)

92 - 180 gün arası %0,00 (0 - 1.000 TL'ye Kadar) / %5,00 (1.000 TL ve Üzeri)

181 - 364 gün arası %0,00 (0 - 1.000 TL'ye Kadar) / %5,00 (1.000 TL ve Üzeri)

365 - 730 gün arası %0,00 (0 - 1.000 TL'ye Kadar) / %5,00 (1.000 TL ve Üzeri)

1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,00 (0 - 1.000 TL'ye Kadar) / %5,00 (1.000 TL ve Üzeri)

1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,00 (0 - 1.000 TL'ye Kadar) / %5,00 (1.000 TL ve Üzeri)

1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,00 (0 - 1.000 TL'ye Kadar) / %5,00 (1.000 TL ve Üzeri)

Birikimli Mevduat Hesabı %12,50 (0 - 1.000 TL'ye Kadar) / %12,50 (1.000 TL ve Üzeri)

Çeyiz Hesabı %12,50 (0 - 1.000 TL'ye Kadar) / %12,50 (1.000 TL ve Üzeri)

Konut Hesabı %12,50 (0 - 1.000 TL'ye Kadar) / %12,50 (1.000 TL ve Üzeri)

HALKBANK NE KADAR FAİZ VERİYOR?

Halkbank'ın verdiği faiz oranları hakkında bilgi almak için Halkbank'ın resmi internet sitesinde yer alan "Mevduat Getirisi Hesaplama" sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Halkbank mevduat hesabı faiz getirisini mevduat hesabına yatırmayı düşündüğünüz tutar, döviz cinsi ve vade süresi üzerinden hesaplayabilirsiniz.

Örneğin: Halkbank mevduat hesabınıza 365 gün vadeli 100.000 TL yatırmanız durumunda banka mevduat faiz oranı %12,25 olarak belirlenmektedir. 365 günlük vade sonunda faiz getirisi şu şekildedir:

VAKIFBANK NE KADAR FAİZ VERİYOR?

Vakıfbank'ın verdiği faiz oranları hakkında bilgi almak için Vakıfbank'ın resmi internet sitesinde yer alan "Mevduat Hesaplama Aracı" sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank mevduat hesabı faiz getirisini mevduat hesabına yatırmayı düşündüğünüz tutar, döviz cinsi, vade süresi ve faiz oranı üzerinden hesaplayabilirsiniz.

Örneğin: Vakıfbank mevduat hesabınıza 365 gün vadeli 100.000 TL yatırmanız durumunda banka mevduat faiz oranı %12,25 olarak belirlenmektedir. 365 günlük vade sonunda faiz getirisi şu şekildedir: