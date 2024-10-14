Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine'de ve genel başkan yardımcılıklarında değişiklik sinyali vermesinin ardından çeşitli iddialar gündeme geldi. Peki, Hangi bakanlar değişecek? Değişecek bakanlar açıklandı mı?

HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın açıklamasının iki ayağı olduğunu söyleyen Selvi, şunları kaydetti:

"1, "Genel başkan yardımcılıklarında da değişiklik olabilir" dedi. Bu ne zaman olacak? AK Parti'nin kongre süreci başladı. 2025 yılı nisan-mayıs ayında büyük kongre var. Genel başkan yardımcılıklarının kongreden sonra değişmesi bekleniyor. Önceden kongrede parti yönetimi değişir, ardından da kabine değişikliği yaşanırdı. Bu kez de aynı şekilde olacağı belli değil. Ama genel beklenti o geleneğin sürmesi yönünde. Çünkü parti yönetiminden alınan bazı isimlerin Kabine'de değerlendirilmesi gibi bir yöntem izlenebilir.

2, Erdoğan, uzun süredir Kabine'de geniş çaplı değişiklikler yapmıyor. Seçimlerden sonra yeni Kabine'yi kurarken iki bakan hariç silbaştan yenilemişti. Bu kez köklü bir değişiklik beklentisi yok. Ancak performansından memnun olmadığını düşündüğü isimlerin değişmesi bekleniyor. İhtiyaç olduğunda büyük kongreyi beklemeden, aksayan isimler değişebilir deniliyor."

"Lacivertlerini hazırlayıp bekleyenler var"

Öte yandan Selvi, bir de bakanlık beklentisi içinde olanların kulisleri harekete geçirmesi gibi bir durum söz konusu. Olduğundan bahsettiği yazısında şunları yazdı:

"Lacivertlerini hazırlayıp bekleyenler, telefonumu kimse meşgul etmesin Külliye'den aranırım diye bekleyen var. Hatta son dönemlerde medyada görünür olmak için yoğun bir çaba içine girenler de söz konusu. Öyle ki kim hangi bakanın gitmesini istiyorsa, kim hangi bakanlığa gelmek istiyorsa onun ismini kulislere sızdırıyor. Ama bu aşamada şu bakan gidecek, şu isim bakan olacak diye sağlıklı ve güvenilir bir bilgi yok."

Not : Henüz bakanlıklarda bir değişiklik yaşanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.