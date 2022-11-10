Son zamanlarda duyulan haberlerin ardından Hangi baharat markası toplatıldı? Sorusu merak edilmeye ve vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar Arifoğlu baharat markasının toplatıldığı iddiasının doğru olup, olmadığı ve Arifoğlu baharat kimin? Sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Hangi baharat markası toplatıldı? Arifoğlu baharat kimin?

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Singapur'a ihraç edilen Arifoğlu markasına ait baharatların toplatıldığı iddiası son günlerde gündemde yer alıyordu. Birçok kişi konu hakkındaki iddiaların doğru olup olmadığını, firmanın sahibini ve ürünleri merak ederek konu hakkında araştırma yapıyordu. Konu hakkında en çok merak edilen soru ise Arifoğlu baharat kimin? Sorusu oldu. Peki, Hangi baharat markası toplatıldı? Arifoğlu baharat kimin?

HANGİ BAHARAT MARKASI TOPLATILDI?

Singapur Gıda Ajansı'nın açıklamasına göre, sumak, tatlı biber ve tavuk baharatı ürünlerinde, sudan boyaları olarak bilinen yasaklı renklendiriciler kullanana ve daha sonra ürünleri toplatılan marka Arifoğlu markasıdır.

ARİFOĞLU MARKASI KİME AİT?

Arifoğlu %100 Türk Markasıdır. Arifoğlu markasının sahipleri Trabzonludur. Arifoğlu markasının adı aslında sahibi olan ailenin soy isminden gelmektedir. Arifoğlu markasının ilk şubesi 1944 yılında mısır çarşısında açılmıştır sonrasında bünyesine yeni şubeler ekleyerek büyüme göstermiştir. Günümüzde hala mısır çarşısında 2 şubesi bulunan Arifoğlu markası tüm faaliyetlerini İstanbul/Avcılar'daki tesislerinden sürdürmektedir.