Hangi antik kent Aydın il sınırları içerisinde yer alır? Aspendos hangi ilde, Efes hangi ilde, Afrodisias hangi ilde, Assos hangi ilde?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi antik kent Aydın il sınırları içerisinde yer alır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ ANTİK KENT AYDIN İL SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALIR?

A: Aspendos

B: Efes

C: Afrodisias

D: Assos

Cevap : C