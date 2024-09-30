Hangi adla satılan bir mutfak gereci vardır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi adla satılan bir mutfak gereci vardır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ ADLA SATILAN BİR MUTFAK GERECİ VARDIR?

A: Spagetti kepçesi

C: Ezogelin çatalı

B: Menemen bıçağı

D: Kuymak küreği

Cevap:

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