Hangi adla satılan bir mutfak gereci vardır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangi adla satılan bir mutfak gereci vardır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangi adla satılan bir mutfak gereci vardır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi adla satılan bir mutfak gereci vardır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
HANGİ ADLA SATILAN BİR MUTFAK GERECİ VARDIR?
A: Spagetti kepçesi
C: Ezogelin çatalı
B: Menemen bıçağı
D: Kuymak küreği
Cevap:
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