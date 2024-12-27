Hangi adda bir yiyecek vardır? (Altüst böreği, Karman çorman çöreği, Darmaduman pidesi, Allak bullak keki )

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki Hangi adda bir yiyecek vardır?, sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangi adda bir yiyecek vardır?

HANGİ ADDA BİR YİYECEK VARDIR?

A: Karman çorman çöreği

C: Darmaduman pidesi

B: Altüst böreği

D: Allak bullak keki

Cevap :