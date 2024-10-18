ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi adda bir La Fontaine fablı yoktur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ ADDA BİR LA FONTAİNE FABLI YOKTUR?

A: Aslan, Maymun ve İki Eşek

B: İki Siçan, Tilki ve Yumurta

C: Kurt, Kuzu ve Ot

D: Aslan, Kurt ve Tilki

Cevap :